نادية مصطفى ناعية أحمد الحجار: «كان ملاك ماشي على الأرض»

أعربت الفنانة نادية مصطفى، عن حزنها لوفاة المطرب والملحن الكبير أحمد الحجار، شقيق النجم على الحجار، ونجل الموسيقار إبراهيم الحجار، الذي غيبه الموت مساء أمس الثلاثاء 4 يناير عن عمر يناهز الـ 65 عامًا.

وكتبت «نادية» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وداعاً أحمد الحجار كنت نعم التربيه ونعم الأخلاق كنت ملاك ماشى على الارض وأكاد أجزم بأن طوب الارض أحبك.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون .. إنا لله وإنا إليه راچعون.. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء الصالحين».

نادية مصطفى عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك

وأضافت خلال المنشور: «خالص عزائى للفنان الكبير وأخي على الحجار ولكل أسرته وكل حبايبه اللهم صبرهم على الفراق.. نسألكم الدعاء.. والفاتحة أثابكم الله»، سرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها داعيين له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

وشيعت جنازة المطرب والملحن أحمد الحجار، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير من مسجد السيدة نفيسة؛ بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والموسيقى العربية منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم، ومحمد محسن.

ورحل الفنان والملحن الكبير أحمد الحجار، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا بين التلحين والغناء، إلى جانب ألحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم.

«أحمد الحجار» ابنًا لعائلة فنية مميزة لها ثقلها فى عالم الموسيقى، فهو نجل الفنان الراحل إبراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وشقيقه النجم الكبير علي الحجار صاحب الشعبية الكبيرة في عالم الغناء، كما كانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان، التحق الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وكانت أغنية «عود» هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.