الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 612 ألفا ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية.

وقال محافظ البحيرة إن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر بلغ ٦١٢ ألفا و١٢٨ طالبا وطالبة، حيث تم فحص ٤٢٦٦٩٨ من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص ١٨٥٤٣٠ من طلاب الحضر. 

كما أكد أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريق طبي متخصص.

وأشار آمنة إلى أنه فى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما من المرض.

البحيرة مدارس الرئيس عبدالفتاح السيسي الابتدائية فحوصات محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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