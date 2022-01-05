وزير الرياضة يهنئ مجلس الجبلاية ويشيد بدور اللجان السابقة

قدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بعد الفوز في الانتخابات التي أجريت، اليوم، متمنيًا للمجلس التوفيق في إدارة الاتحاد المرحلة المقبلة، بما يسهم فى تطور كرة القدم المصرية، وتحقيق مزيد من النجاحات لها.

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للجنة الثلاثية، برئاسة المهندس أحمد مجاهد واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني على إدارتهما الحكيمة لاتحاد الكرة الفترة الماضية، والحفاظ على استقرار منظومة الكرة المصرية، وإقامة وانتظام مسابقات الاتحاد المختلفة.

حفل تكريم

أعلن وزير الشباب والرياضة عن إقامة حفل تكريم لاعضاء اللجنتين خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لدورهم الملموس في إدارة اتحاد الكرة المرحلة الماضية، بحضور مجلس الإدارة الجديد للاتحاد.

كانت القائمة الأولى برئاسة جمال علام قد فازت بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، وتضم القائمة كلاً من جمال علام رئيساً وخالد الدرندلي نائبًا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبوالوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.