الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لـ«تاجر مخدرات» في الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

صدر الحكم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى وأحمد سمير وأمانة سر وائل عبد المنعم.

ترجع وقائع القضية حين تلقى اللواء  مدير امن الشرقية معلومات تفيد قيام عامل 24 عاما من مركز أولاد صقر يقوم بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، صحة تلك المعلومات وأن العامل يتخذ من عملة ستارًا لنشاطه الإجرامي وتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته 20 لفافة من الهيروين المخدر وسلاح ناري، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية والتى قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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