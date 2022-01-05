الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأعمال النهائية في تطوير وإنشاء الجناح البحري في مستشفى السلام بالمحافظة، لزيادة القوة الاستيعابية لها، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية والدكتور مصطفي شعبان مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد والدكتور حسن الاسناوي مدير المستشفى.

وشملت الجولة التفقدية بمستشفي السلام، المرور على الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال لسرعة تشغيل المبنى في أقرب وقت.

ويشمل مبنى الجناح البحري لمستشفى السلام وممر الربط بين الجناحين البحري والقبلي، في إطار عمليات توسعة المستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، حيث يتكون المبنى من 7 أدوار، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 سريرا داخليا، ووحدة الغسيل الكلوي بسعة 33 ماكينة غسيل، ووحدة قسطرة القلب، وأقسام الرعاية المركزة للقلب بسعة 16 سريرا، وقسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، وقسم الأشعة، و4 غرف عمليات، وغرفة عمليات نساء وولادة، إضافة إلى قسم متكامل لعلاج الحروق.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
تطوير مصطفي غرفة عمليات نساء القلب مختلفة مهندس جول إنشاء القوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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