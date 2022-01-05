الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» في 24 ساعة: انضمام بنك ناصر لحياة كريمة والكشف على 10 آلاف سائق

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها، «الدستور»، في السطور التالية:
 

«القباج»: المدارس الإنجيلية خرجت قيادات وأجيالا تخدم جميع مناحي الحياة

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والوفد المرافق له، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

https://www.dostor.org/3675250

جهود الهلال الأحمر المصري لمواجهة الأزمات
أكد الهلال الأحمر المصري، استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات، حيث يعد رجاله جنود الإنسانية التي تسعى دائما لمواجهة التحديات والأزمات وقت الصعاب.

https://www.dostor.org/3675480

بنك ناصر ينضم إلى «حياة كريمة».. لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا

وقع بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

https://www.dostor.org/3675566

«القباج»: فحص مخدرات لـ10 آلاف سائق حافلة مدرسية على مدار العام
استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، على مدار عام 2021، حيث تم الكشف على 10515 سائق، وتبين تعاطى 109 سائقين للمواد المخدرة "حشيش ترامادول، مورفين ، تعاط متعدد "، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

https://www.dostor.org/3675795
 
«علاج الإدمان»: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال خلال الدراسة، لافتا أن نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية  انخفضت لـ1.1 % بعدما كانت 12% عام 2015.

https://www.dostor.org/3675807

التضامن الاجتماعي الطائفة الانجيلية الهلال الأحمر المصري تعاطي المواد المخدرة رئيس الطائفة الإنجيلية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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