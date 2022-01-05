الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض معدل البطالة في المجر خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر

معدل البطالة في
معدل البطالة في المجر

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء المركزي المجري اليوم الأربعاء انخفاض معدل البطالة في المجر خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر الماضيين.


وتراجع معدل البطالة إلى 6ر3 %خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر مقارنة بـ 8ر3% خلال الفترة من أغسطس حتى اكتوبر الماضي.
وانخفض عدد العاطلين إلى 177 ألف خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر مقارنة بـ 184 ألفا و200 خلال الثلاثة أشهر التي تسبق هذه الفترة.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب 9ر11% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي.

وعلي صعيد أخر، رحبت المجر بالحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن حول القضايا الأمنية والاستراتيجية.

وقال وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، في مقابلة صحفية : "نحن، وسط أوروبا، لدينا درسًا واضحًا للغاية تعلمناه من التاريخ وهو أن تبعات الصراع بين الشرق والغرب سيئة بالنسبة لمنطقة وسط أوروبا، وعندما تكون العلاقات بين الشرق والغرب جيدة، يصب ذلك في مصلحتنا".

وأوضح: لذلك، فإن المناقشة المباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي تخدم مصالح أمننا القومي".

وتابع زيجارتو قائلًا: "نحن سعداء للغاية بحقيقة أن الرئيسين تحدثا مرة أخرى، ونعتقد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل المناقشة المباشرة بين الرئيسين".

وأعرب عن اعتقاده بأنه كلما تحدث الزعيمان مع بعضهما البعض- كان من الممكن أن يفهم كل منهما الآخر بشكل أفضل وربما يفهمون بعضهم البعض بشكل أفضل- وبالتالي يتمكنا من حل كل تلك القضايا في منطقتنا بشكل أفضل.

كما أشار زيجارتو إلى أن بودابست ترحب بالمحادثات المرتقبة بين روسيا والناتو، لأنها تجلب معها الأمل في التفاهم المتبادل والاستقرار.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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