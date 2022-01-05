كيف احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها على مر السنين؟ (صور)

تستعد دوقة كامبريدج، للاحتفال بعيد ميلادها الـ 40 يوم الأحد 9 يناير، وعلى الرغم من كونها واحدة من أكثر النساء الشهيرة في العالم، كيت تميل لقضاء يوم ميلادها في هدوء مع أقرب الناس لها..

وليس معروفًا حتى الآن، أين سيحتفل ويليام وكيت بهذه المناسبة، سواء في لندن ، أو قصر كنسينجتون، أو منزلهما الريفي في نورفولك، ولكن ليس هناك شك أن أطفالها الثلاثة سينضمون إلى هذا الاحتفال.

ولهذا نستعرض، في السطور التالية، نظرة على كيفية احتفال كيت بعيد ميلادها في السنوات السابقة، قبل حتى أن تكون عضوًا في العائلة المالكة وحتى الآن.

عيد ميلاد كيت الخامس والعشرون في عام 2007

عندما اقترب عيد ميلادها الفعلي بعد أيام فقط في يناير ، نزل عشرات المصورين إلى شقة كيت بلندن على أمل التقاط صورة عيد الميلاد، ومع قيام الأمير مرة أخرى بالخدمة العسكرية في دورست، تُرك الأمر للأخت بيبا للاحتفال مع كيت.

ولم ينس الأمير ويليام الفتاة التي يحبها، حينها، فقد اختار لها هدية عبارة عن مكياج مطلي بالأخضر من علامة Van Cleef & Arpels بإطار ماسي

عيد ميلاد كيت السادس والعشرون عام 2008

في العام التالي، قضت كيت عيد ميلادها مرة أخرى بدون صديقها الملكي، استمتعت هي وعائلتها بتناول وجبة في مطعم Tom Aikens في تشيلسي بلندن، وبعد ذلك توجهت أخوات كيت إلى Kitts Club في نزهة إلى Sloane Square.

عيد ميلاد كيت السابع والعشرين في عام 2009

فاجأ ويليام صديقته بعشاء رومانسي على ضوء الشموع، في كوخ خشبي، بعيد في عقار بالمورال في اسكتلندا، كان حريصًا على إظهار حبه لها، وتناولا العشاء معًا على ضفاف نهر دي، مع صوت هدير النهر في الخارج ، في الكوخ الذي كان في يوم من الأيام ملاذًا تفضله جدة ويليام الكبرى.

عيد ميلاد كيت التاسع والعشرون في عام 2011

في عيد ميلادها هذا كامنت كيت بدون لقب ملكي، كانت سعيدة بترك شخص آخر يأخذ الأضواء. أمضت عطلة نهاية الأسبوع تلك في حفل زفافها وصديقي ويليام هاري أوبري فليتشر وسارة لويز ستورتون.

عيد ميلاد كيت الثلاثين في عام 2012

عند بلوغ الثلاثين من عمرها، أبقت كيت الاحتفال بسيطًا، فكان عيد ميلادها الأول بعد الزفاف الملكي ، كان من المستحيل الخروج دون جذب الانتباه، فاجتمعت بهدوء مع العائلة والأصدقاء مساء الاثنين، وأقيم العشاء في أماكن خاصة في أحد العقارات الواقعة بجوار منزلهم في قصر كنسينجتون.

عيد ميلاد كيت الخامس والثلاثين عام 2017

ظهرت كيت في الصورة قبل يوم من عيد ميلادها الخامس والثلاثين، وهي تحضر الكنيسة في ساندرينجهام، حيث انتقلت العائلة إلى لندن في ذلك العام لبدء مدرسة جورج.

عيد ميلاد كيت الـ 38 في عام 2020

استضافت الدوقة مرة أخرى بعضًا من أقرب أصدقائها في منزلها الريفي في نورفولك، ودعت هذه المرة صديق ويليام المقرب، توم فان ستروبينزي، وخطيبته لوسي لانيجان-أوكيف ، التي تعمل معلمة في مدرسة جورج وشارلوت ، توماس باترسي، كما حضر عيد ميلادها أصدقاءها جيمس ميد وزوجته لورا، وديفيد وروز، وماركيز وماركسيون.

,تمشيا مع التقاليد، شوهدت مجموعة الأصدقاء أيضًا وهم يحضرون مع كيت الكنيسة في ساندرينجهام خلال عطلة الأسبوع لعيد ميلاد كيت.