نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية (إنفوجراف)

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتّعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم، انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق (فيسبوك) يتضمن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية على مدار عام 2021.

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتّعاطي أنه سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الصندوق أن خدمات الخط الساخن "16023 " تستمر لعلاج الإدمان على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

ويوفر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن والتى يصل عددها إلى 28 مستشفى ومركز علاجي متخصص فى علاج الإدمان بـ17 محافظة حتى الآن.

وأكد أنه تم ‬إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الحالات المرضية وآليات متابعتهم، حيث تبين من تحليل قواعد البيانات عن وجود حالات التشخيص المزدوج هو المرض النفسي المصاحب للإدمان.



ووفقا لبيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان والتعاطي، يحتل الحشيش المرتبة الأولى فى نسب التعاطي، يليه تعاطي الهيروين ثم مخدر الترامادول، ويأتي بعده التعاطى المتعدد، بينما جاءت المخدرات التخليقية “ الاستروكس والفودو والشابو وكريستال” فى المرتبة التالية.