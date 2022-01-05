إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة بالقرب من محطة التحصيل بنطاق محافظة الإسماعيلية.

على الفور دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعة لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم “7818 ط ه ق”، بناحية واصلة الدواويس محطة التحصيل، بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وتبين من المعاينة إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلين، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.