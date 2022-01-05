الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كازاخستان يتوعد برد حازم على الاحتجاجات العنيفة

رئيس كازاخستان قاسم
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم الأربعاء إنه تولى اليوم مهام منصب رئيس مجلس الأمن القومي وتوعد بأن يتعامل "بأقصى درجات الحزم" وسط أسوأ اضطراب حدث منذ أكثر من عقد في الجمهورية الواقعة بآسيا الوسطى.

وقال توكاييف في خطاب للأمة بثه التلفزيون إن هناك خسائر بين أفراد قوات الأمن. وأضاف أنه لن يغادر البلاد وسيبقى في العاصمة نور سلطان.

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، قوله إن كازاخستان تستطيع حل مشاكلها بنفسها، ومن الضروري عدم التدخل الخارجي في شؤونها.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيسكوف أن كازاخستان لم تطلب من روسيا المساعدة للتعامل مع الاحتجاجات، الناجمة عن رفع أسعار الوقود، والتي أدت إلى استقالة الحكومة اليوم الأربعاء.
وروسيا شديدة القلق تجاه أي اضطرابات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، والتي تعتبرها جزءا من مجال نفوذها، وفي الماضي اتهمت الغرب بالتحريض على ثورات في بعض البلاد مثل جورجيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تراقب عن كثب الوضع في جارتها الجنوبية وتعول على "عودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن".

وأضافت "ندعو إلى حل سلمي لجميع المشكلات في إطار دستوري وقانوني وعن طريق الحوار، بدلا من أعمال الشغب وانتهاك القوانين".

وقالت الوزارة إن هذا بالتحديد هو هدف الخطوات التي اتخذها رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف "لتحقيق الاستقرار وحل المشاكل الموجودة بأسرع ما يمكن، بما فيها تلك التي تضمنتها المطالب المشروعة للمحتجين".

ويبدو أن هذا يشير إلى قرار توكاييف بالعدول عن قرار رفع أسعار الوقود الذي أوقد شرارة الاحتجاجات في غرب البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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