وزير الشباب والرياضة: نحترم المؤسسات الدولية بما لا يجور على السيادة الوطنية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ليست ضد أي أحد في الوسط الرياضي وتكن كل الاحترام للمؤسسات الدولية بما لا يجور على السيادة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وأثناء التعليق على التعديلات التي أدخلتها وزارة الشباب والرياضة على "قانون الرياضة".

وأضاف صبحي، أن وزارته تحترم اللجنة الأولمبية والاتحادات والاتفاقيات الدولية، مرجعا سبب التعديلات التي أدخلتها الوزارة على قانون الرياضة إلى الرغبة في تعديل بعض المواد، مضيفا أنه بعد 3 سنوات أثبتت التجربة ضرورة إجراء تعديلات تستهدف التصدي لتضارب المصالح وتفعيل مبدأ اللامركزية وألا تكون الصلاحيات في يد جهة واحدة.

وتابع الوزير: «نعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وتم الانتهاء من صندوق دعم الرياضة المصرية، وتم جمع ما يقرب من 47 مليون، ويتبقى 3 ملايين آخرين، سيتم جمعها حتى نصل لخمسين مليون»، مستطردا: «سيتم التفاعل مع شركات دعاية لأبطالنا الرياضيين في كافة المجالات».

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، قد أوصت رئيس الوزراء بعدم السماح باستقطاع نسبة 10% من استثمارات مراكز الشباب لصالح المحافظات، وذلك من أجل العمل على تنمية موارد تلك المراكز.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النائب محمد راضى، بشأن عدم إبرام البروتوكول الخاصة بمراكز الشباب بشأن عائد الاستثمارات التي تنشئها مراكز الشباب، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالقادر- مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية.