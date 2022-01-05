ألمانيا: أوميكرون سيكون المتحور السائد فى غضون أيام

تتوقع الحكومة الألمانية أن يصبح متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو السائد في ألمانيا في غضون أيام قليلة.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، في برلين: "حاليا نفترض أن تكون نسبة الإصابات بأوميكرون بلغت 25% من إجمالي الحالات الجديدة في كافة أنحاء ألمانيا".



وأضاف المتحدث أن أوميكرون أصبح سائدا في بعض الولايات الألمانية، خاصة تلك الواقعة في شمال البلاد، وقال: "من هذا المنطلق علينا أن نفترض أنه خلال فترة قصيرة، في غضون أيام قليلة، سيصبح أوميكرون هو المتحور السائد على مستوى ألمانيا".

وكان أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أن عدد الذين تلقوا جرعة معززة من لقاح مضاد لكورونا بلغ حتى الآن أكثر من 40% من السكان؛ ما يعادل 33.4 مليون شخص.

وتعتبر الجرعة المعززة الآن، وسيلة حماية فعالة ضد متحور كورونا الجديد "أوميكرون" الأكثر عدوى. وبلغ عدد من تلقوا الجرعات المعززة، أمس الثلاثاء، 480 ألف شخص. وبلغ إجمالي عدد من تلقوا جرعات مضادة لكورونا أمس 610 آلاف و730 شخصا.

وبحسب البيانات، تلقى حتى الآن 59.4 مليون شخص؛ ما يعادل 71.4 % من السكان، تطعيما كاملا ضد كورونا، والذي يكون في الغالب من جرعتين.

وذكر المعهد أن 61.78 مليون شخص؛ ما يعادل 74.3% من السكان، تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا.

وتسعى الحكومة الألمانية للوصول إلى نسبة 80% بحلول نهاية هذا الشهر، بعد أن حددت من قبل يوم 7 يناير هدفا لبلوغ هذه النسبة.



وبلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في ألمانيا منذ بدء حملة التطعيم قبل نحو عام حتى الآن نحو 151 مليون جرعة.