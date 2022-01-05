فلسطين توقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بـ9 ملايين يورو لدعم المناطق الصناعية

وقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي ممثلا بنائب مفوض سياسة الجوار هنريكي تروتمان، لدعم برنامج حوافز المدن الصناعية بقيمة 9 ملايين يورو، منها 7 ملايين لمنطقة غزة الصناعية.

وقال رئيس الوزراء إن "هذه الاتفاقية مخصصة لدعم الحوافز للمستثمرين والشركات في المدن الصناعية والراغبين بالانتقال إليها، وذلك ضمن قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن الصناعية، اللذان يحددان حوافز استثمارية للصناعة، وفق ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا".

وأوضح أن "7 ملايين يورو من المنحة مخصصة لدعم المنطقة الصناعية في غزة، التي تقع في صلب أولويات هذا البرنامج حيث نسعى لخلق فرص تشغيل لأبنائنا في القطاع، كما سيخصص مليوني يورو منها لمنطقة بيت لحم الصناعية ومنطقة أريحا الصناعية الزراعية".

وتابع رئيس الوزراء أنه "بالإضافة إلى هذه المنح المقدمة للمستثمرين هناك حوافز وتسهيلات على جميع أنواع الضرائب والرسوم لتشجيعهم على الاستثمار".

وأضاف رئيس الوزراء "نشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لفلسطين وللمناطق الصناعية بشكل خاص، حيث إن هذه الاتفاقية هامة وفي وقتها، ومنسجمة مع مساعينا لإنجاح برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، وخطة التنمية الوطنية وفق استراتيجية العناقيد وسياسات الإصلاح التي تبنتها الحكومة، بما يسهم برفع الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل للشباب الفلسطيني".

فيما وقعّ وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، مع الممثل العام لخدمات الإغاثة الكاثوليكية ميشيل ريان، اتفاقية للتعاون وتسهيل عمل الخدمات الكاثوليكية في كافة المشاريع التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة وخاصة مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وهنأ زيارة، خلال مراسم التوقيع، وفد الإغاثة بمناسبة قرب مرور 60 عاما على تأسيسها، وقال: إن هذه الاتفاقية هي بداية للتعاون بين المؤسستين في مشاريع إعادة الإعمار، مثمنا الدور الذي تقوم به الخدمات لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص دورها في قطاع غزة، والمتمثل بتنفيذ مشاريع تهدف إلى رفع الأذى والتخفيف من معاناة أهل القطاع الناجمة عن الحصار ومنع إعادة الإعمار عبر عرقلة دخول المواد اللازمة.