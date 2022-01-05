الكرملين يحذر من أي تدخل خارجي في شؤون كازاخستان

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء،

قوله إن كازاخستان تستطيع حل مشاكلها بنفسها، ومن الضروري عدم التدخل الخارجي في شؤونها.



وأضافت الوكالة نقلا عن بيسكوف أن كازاخستان لم تطلب من روسيا المساعدة للتعامل مع الاحتجاجات، الناجمة عن رفع أسعار الوقود، والتي أدت إلى استقالة الحكومة اليوم الأربعاء.

وروسيا شديدة القلق تجاه أي اضطرابات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، والتي تعتبرها جزءا من مجال نفوذها، وفي الماضي اتهمت الغرب بالتحريض على ثورات في بعض البلاد مثل جورجيا وأوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تراقب عن كثب الوضع في جارتها الجنوبية وتعول على "عودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن".



وأضافت "ندعو إلى حل سلمي لجميع المشكلات في إطار دستوري وقانوني وعن طريق الحوار، بدلا من أعمال الشغب وانتهاك القوانين".



وقالت الوزارة إن هذا بالتحديد هو هدف الخطوات التي اتخذها رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف "لتحقيق الاستقرار وحل المشاكل الموجودة بأسرع ما يمكن، بما فيها تلك التي تضمنتها المطالب المشروعة للمحتجين".



ويبدو أن هذا يشير إلى قرار توكاييف بالعدول عن قرار رفع أسعار الوقود الذي أوقد شرارة الاحتجاجات في غرب البلاد.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه يتعين عقد قمة للدول الخمس النووية بعد بيانهم المشترك المتعلق بمنع حدوث حرب نووية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن البيان المشترك للبلدان الخمس النووية لا يستبعد ضرورة عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق".

يُذكر أن زعماء الدول النووية الخمس، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، نشروا في وقت سابق من اليوم بيانا مشتركا حول ضرورة منع حدوث حرب نووية، وتجنب سباق التسلح.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن البيان جاء بمبادرة من الجانب الروسي.