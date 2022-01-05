الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين يحذر من أي تدخل خارجي في شؤون كازاخستان

الكرملين
الكرملين

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء،
قوله إن كازاخستان تستطيع حل مشاكلها بنفسها، ومن الضروري عدم التدخل الخارجي في شؤونها.


وأضافت الوكالة نقلا عن بيسكوف أن كازاخستان لم تطلب من روسيا المساعدة للتعامل مع الاحتجاجات، الناجمة عن رفع أسعار الوقود، والتي أدت إلى استقالة الحكومة اليوم الأربعاء.
وروسيا شديدة القلق تجاه أي اضطرابات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، والتي تعتبرها جزءا من مجال نفوذها، وفي الماضي اتهمت الغرب بالتحريض على ثورات في بعض البلاد مثل جورجيا وأوكرانيا.


وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تراقب عن كثب الوضع في جارتها الجنوبية وتعول على "عودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن".


وأضافت "ندعو إلى حل سلمي لجميع المشكلات في إطار دستوري وقانوني وعن طريق الحوار، بدلا من أعمال الشغب وانتهاك القوانين".


وقالت الوزارة إن هذا بالتحديد هو هدف الخطوات التي اتخذها رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف "لتحقيق الاستقرار وحل المشاكل الموجودة بأسرع ما يمكن، بما فيها تلك التي تضمنتها المطالب المشروعة للمحتجين".


ويبدو أن هذا يشير إلى قرار توكاييف بالعدول عن قرار رفع أسعار الوقود الذي أوقد شرارة الاحتجاجات في غرب البلاد.

 

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه يتعين عقد قمة للدول الخمس النووية بعد بيانهم المشترك المتعلق بمنع حدوث حرب نووية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن البيان المشترك للبلدان الخمس النووية لا يستبعد ضرورة عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق".

يُذكر أن زعماء الدول النووية الخمس، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، نشروا في وقت سابق من اليوم بيانا مشتركا حول ضرورة منع حدوث حرب نووية، وتجنب سباق التسلح.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن البيان جاء بمبادرة من الجانب الروسي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

مجلس الوزارء: الموافقة على تقنين 2162 كنيسة ومبنى تابع حتى الآن

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

أطفال «قادرون باختلاف» في ضيافة قيادة القوات البحرية (فيديو)

ضبط سائق «التريلا» المتسبب فى حادث الطريق الأوسطى

«جحيم الأوتوستراد».. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم السيارات على «الأوسطى» (صور)

«التشديد على عقد الانتخابات».. تفاصيل لقاء رئيس المفوضية الليبية والمبعوثة الأممية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود