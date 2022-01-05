الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع إصابات كورونا إلى 57.1 مليون فى أمريكا

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 6ر1% مقارنة بنفس الوقت، أمس الثلاثاء، لتصل إلى 1ر57 مليون إصابة، حتى الساعة 0348 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.


كانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1% خلال الأسبوع الماضي.


وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 75ر5 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 6ر2% مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.


وشهدت ولاية "رود آيلاند" زيادة بنسبة 7% ، في عدد حالات الإصابة ، في نفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 247 ألفا و324 .


وشهدت ولاية أوهايو أعلى عدد من حالات الوفاة، المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية ، حيث توفي بها 227 شخصا.
 

وتشهد المستشفيات الأمريكية بشكل ملحوظ نتائج أقل خطورة من موجة أوميكرون من تلك التي شهدتها خلال حالات الذروة السابقة لكوفيد-19، ما يعكس تجربة جنوب أفريقيا وبريطانيا، ويهيمن المتحور أوميكرون على 95% من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة فايزر الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية وافقت على شراء 10 ملايين  جرعة علاجية إضافية مضادة لكوفيد-19، ما يمثل إضافة إلى مخزون البلاد من وسائل مكافحة الفيروس، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.

وأعلن حاكم ولاية ميريلاند الأمريكية لاري هوجان حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في ولايته في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبلغ عدد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أكثر من 5 آلاف شخص، بزيادة بنسبة 250% من الذروة التي وصلت إليها قبل عام.

وتعتزم هونج كونج منع الأشخاص غير المطعمين من ارتياد المطاعم والمكتبات والمتاحف بداية من الشهر المقبل، وتلزم جميع المعلمين وموظفي المدارس بالحصول على التطعيم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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