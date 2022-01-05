الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع ثقة المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر الماضي

المستهلكين
المستهلكين

أظهرت بيانات مكتب الوزراء  الياباني اليوم الأربعاء تراجع ثقة المستهلكين خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 1ر39 في ديسمبر الماضي، بعدما سجل 2ر39 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يسجل المؤشر 8ر.39

ولم يتغير المؤشر الذي يعكس استعداد الأسر لشراء السلع المعمرة، وسجل 5ر36، في حين تراجع مؤشر التوظيف إلى 5ر.41.

وقد أجرى أحدث استطلاع في 15 ديسمبر الماضي، وشملت 8400 أسرة.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، جماعات الضغط التجارية والنقابات إلى العمل معًا بقوة "لعكس الهبوط" في أجور العمال، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق ما وصفته بعصر "الرأسمالية الجديدة".

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن دعوة كيشيدا جاءت خلال اجتماع بمناسبة العام الجديد في مقر (رينجو)، الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد، حيث قال إن الحكومة ستتعامل بشكل مباشر مع مسألة توزيع الثروة على الطبقة الوسطى، وإنشاء دورة حميدة من خلال توزيع ثمار النمو حتى تتجه إلى دورة النمو التالية.

وأعرب كيشيدا، عن توقعه بأن تشهد الأجور زيادات مناسبة لعصر الرأسمالية الجديدة، وذلك خلال مفاوضات العمل الربيعية المقبلة.

وكانت الشركات اليابانية، التي يساورها القلق منذ فترة طويلة بشأن فقدان العملاء وانخفاض حصتها في السوق في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بالفعل من الانكماش، تتوخى الحذر بشأن زيادة الأجور على مر السنين، حيث لجأ الكثيرون إلى شد الحزام لخفض التكاليف، مع تثبيت أجور الموظفين لعقود.

ومنذ انتخابه في أكتوبر الماضي، حث كيشيدا الشركات اليابانية التي تعافت أرباحها إلى مستويات ما قبل وباء "كورونا"، على رفع الأجور بنسبة 3 في المئة أو أكثر بهدف تحقيق دورة من النمو وتوزيع الثروة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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