الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إقلاع وهبوط 388 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا الخميس

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، غدا الخميس، 388 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مختلف المدن العربية والإفريقية والعواصم العالمية، نقلت ما يقرب من 48 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن المصرية وبالأخص المطارات السياحية.

يأتي ذلك في ظل اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا بتقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كل العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوية العالمية.

زيادة معدلات التشغيل الجوية

وفي السياق ذاته، تشهد كل المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية، خلال الفترة الحالية، زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، الذي من المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من: "اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

تنشيط الحركة السياحية الدولية وزارة الطيران المدني الاتحاد الدولي للنقل الجوي منظمة الصحة العالمية زيادة معدلات التشغيل الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

مجلس الوزارء: الموافقة على تقنين 2162 كنيسة ومبنى تابع حتى الآن

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

ضبط سائق «التريلا» المتسبب فى حادث الطريق الأوسطى

أطفال «قادرون باختلاف» في ضيافة قيادة القوات البحرية (فيديو)

«جحيم الأوتوستراد».. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم السيارات على «الأوسطى» (صور)

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود