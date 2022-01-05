الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ناسا: تلسكوب جيمس ويب استكمل نشر درع الشمس

ناسا
ناسا

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن عملية نشر تلسكوب جيمس ويب الجديد، الذي يعد أحدث ما تم تصنيعه، تجاوزت بنجاح "مرحلة رئيسية مهمة".

ناسا: تلسكوب جيمس ويب استكمل نشر درع الشمس
وأضافت ناسا أن درع الشمس الخاص بالتلسكوب، الذي يبلغ ملعب كرة تنس،  تم نشره بصورة كاملة. وهذا يمثل اكتمال واحد من أصعب الإجراءات، حيث يستعد التلسكوب للبدء في عملية مسح للكون.


وقال توماس زوربشين، المسؤول المشارك بإدارة المهمة العلمية بناسا في مقر الوكالة في واشنطن أمس الثلاثاء" هذه أول مرة يحاول فيها أي أحد وضع تلسكوب بهذا الحجم في الفضاء".


وأضاف" نجاح عملية النشر الأكثر تحديا الخاصة به - درع الشمس- يمثل شهادة رائعة على البراعة البشرية والمهارة الهندسية التي سوف تمكن ويب من تحقيق أهدافه العلمية".


وسوف يقوم التلسكوب، الذي صنعته بصورة مشتركة وكالات الفضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، باستكشاف المجرات الأقدم في الكون.


وكان قد جرى إطلاق التلسكوب في 25 ديسمبر الماضي على متن صاروخ اريان من محطة كورو الفضائية في غينيا الفرنسية. وبدأ فريق ويب في نشر الدرع الشمسي عن بعد ثلاثة أيام. ومن المتوقع أن يقطع التلسكوب مسافة 5ر1 مليون كيلومتر بعيدا عن الأرض، أبعد كثيرا من القمر، حيث سوف
يستغرق أربعة أسابيع لتغطية هذه المسافة.


ويذكر أنه عملية تطوير تلسكوب جيمس ويب استغرقت 30 عاما، وتكلفت 10 مليار دولار(8ر8 مليار يورو).


ويأمل العلماء أن تساعد الصور التي سوف يلتقطها التلسكوب في تقديم رؤى ثاقبة بشأن الكون بعد فترة قصيرة من وقوع الانفجار الكبير، منذ نحو 8ر12 مليار عام، كما أنه سوف يبدأ في إرسال الصور والبيانات للأرض في الصيف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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