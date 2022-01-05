العراق: 9 وفيات و516 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأربعاء بتسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و191 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 516 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و95 ألفا و183 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 320 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 66 ألفا و369.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 11 ألفا و821 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثمانية ملايين و602 ألف و16 شخصا.