محافظ أسوان يعتمد حركة محدودة للمحليات

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، حركة محليات محدودة لبعض رؤساء الوحدات المحلية، حيث تضمنت الحركة نقل المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيساً لمركز ومدينة أسوان، بدلاً من العميد عادل شرشر والذى تم نقله للعمل رئيساً لمركز ومدينة دراو.

كما تم تكليف شوقى مصطفى رئيساً لمركز ومدينة كوم أمبو بدلاً من رئيس مدينة الرديسية والذى تولى مهامها يحيى مصطفى بعد نقله من رئاسة مدينة السباعية، والتي سيتولى مهامها محمود عليان.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حركة المحليات المحدودة تهدف إلى الإسراع بمنظومة العمل لاستكمال خطة تطوير وتجميل المدن، مع رفع مستوى النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب تطبيق الانضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الحركة تستهدف تنشيط العمل الميدانى والنزول للشارع والتعامل مع مشاكل وهموم المواطنين، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها بما يحقق جودة الخدمات المقدمة، ويساهم فى تحسين مستوى معيشتهم.

ومن جهة أخرى، وفى إستجابة سريعة لأولياء الأمور وأسر الطلاب قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تأجيل امتحانات النقل للصفوف الخامس والسادس الابتدائي للتعليم العام واللغات والرياضى والخاص والدمج والمجتمعى، وأيضاً للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى الإعدادى، والأول والثانى الثانوى للتربية الخاصة من المكفوفين والصم وضعاف السمع.

وتابع محافظ أسوان أن لتنطلق الامتحانات فى 10 يناير الجارى بدلاً من يوم 9 يناير لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للإستمتاع بأجواء وفرحة أعياد الميلاد المجيد يوم 7 يناير، بالإضافة إلى إفساح المجال بوقت كافى أمامهم لمراجعة المواد الدراسية المختلفة قبل الإمتحانات.