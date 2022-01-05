كيف تتجنب السمنة والإصابة أمراض القلب خلال موسم الأعياد؟

تعد احتفالات الكريسماس، وقتًا رائعًا بالنسبة لكثيرين، فيه تملا الأطعمة اللذيذة الثلاجات بل غرف الاستراحة وطاولات الأكل، لكن للمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، بسبب الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

ونستعرض في السطور التالية، طرق تجنب السمنة وفقًا لموقع everydayhealth:

قد تكون طاولة عشاء العطلة مزينة بأطعمة لذيذة، ولكن عليك تأكد من تنظيم نفسك في هذا الموسم، ولهذا يمكن للإفراط في تناول الطعام، أن يسبب حرقة في المدى القصير، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن غير الصحي و السمنة أو الإصابة بأمراض القلب .

أيضًا، كشفت دراسة نُشرت في Clinical Research in Cardiology ارتفاع حالات دخول المستشفى، والإصابة بأمراض القلب في موسم العطلات.

"الشراهة عند تناول الطعام يضع الضغط على الجسم"، ويوضح دكتور Beniaminovitz، طبيب القلب في مدينة نيويورك، إنه مثل الكثير من الانفعالات العاطفية، أو الجري بسرعة، فإن الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى عمل إضافي للقلب وبالتالي قد يسبب أزمة قلبية.

عواقب وخيمة للإفراط في تناول الطعام

تضيف سونيا تولاني، أستاذة الطب المساعد في المركز الطبي بجامعة كولومبيا بنيويورك، أنه يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الوزن، الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى ظهور مرض السكري من النوع 2 . "والسكري هو أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، حيث يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب ثلاث مرات لدى النساء ويضاعف الخطر لدى الرجال".

وبالإضافة إلي مرض السكري وأمراض القلب، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن زيادة الوزن قد تؤدي أيضًا للسكتة الدماغية وهشاشة العظام،الاكتئاب،القلق .

نصائح لتجنب الإفراط في تناول الطعام

تمسك بالروتين

ينصح دكتور القلب Beniaminovitz باتباع نظام غذائي صارم ونظام لممارسة التمارين الرياضية، إذ يؤكد ضرورة تناول نفس الوجبات في نفس الوقت كل يوم وعدم الانحراف كثيرًا عن هذا الروتين، وهذا أفضل طريقة لتجنب الشراهة أثناء العطلة، كما إنها أيضًا نصيحة رائعة للحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب على مدار السنة.

تجنب الأطعمة ذات الدهون المشبعة

يقول دكتور القلب، إنه يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الغنية بمشتقات الألبان: "حاول اختيار الأطعمة الصحية للقلب مثل البروتينات الخالية من الدهون، والكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف".

وعلى الرغم من أن أطعمة العطلات، تكون غنية بالدهون المشبعة غير الصحية، فعليك أن تبذل قصارى جهدك للحد من اللحوم والأجبان الدهنية مع السماح لنفسك بالاستمتاع ببعض من المأكولات المفضلة في عطلتك.

خذ وقتك

"يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى يصل الدماغ إلى رسالة مفادها أن معدتك ممتلئة"، كما تقول خبيرة التغذية كيلي كينيدي: "إذا واصلت تناول الطعام خلال هذا الوقت، يمكنك أن تأكل أكثر بكثير مما يحتاجه جسمك حقًا، تمهل وامضغ طعامك جيدًا ثم ضع الشوكة بين اللقمات لمنع الإفراط في تناول الطعام".

خطة لتناول الطعام

تنصح خبيرة التغذية بضرورة وضع خطة قبل وصولك إلى تجمع عطلة، مشيرة إلى أنه قد يشمل تناول وجبة خفيفة قبل وصولك مباشرة إلي هذا التجمع، أوشرب كثير من الماء، التخطيط لتناول جزء من وجبة العطلة المفضلة.