محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مشروع ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الغربى سيرا على الأقدام، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والاطمئنان على جودة أعمال الرصف، رافقه اللواء محمد مصطفى جرانة رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ومهندسى الشركة المنفذة للمشروع.

وأوضح "الداودى" أن مشروع الازدواج يجرى تنفيذه بطول ٥٠ كم تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد بتكلفة مالية تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أن الطريق سيضم ٣ حارات مرورية فى كل اتجاه وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم ، مضيفا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ ١٠ كم من اجمالى المشروع.

وأشاد محافظ قنا بجودة أعمال الرصف وكذلك أعمال التخطيط التى تم تنفيذها بتقنيات حديثة تسهم فى زيادة العمر الافتراضي لمدة تصل إلى ١٠ سنوات.

وأكد محافظ قنا أن ازدواج الطريق سوف يسهم فى زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، فضلا عن أهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل، الذى سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن واختصار الوقت ، بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.

من جانبه قال اللواء محمد جرانه أن العمل يجرى على قدم وساق فى تنفيذ إزدواج الطريق، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه ودخوله الخدمة فى سبتمبر من العام الجارى مشيرا إلى أنه يتم مراعاة عمل برابخ لتصريف مياه السيول المحتملة باستخدام مواسير قطر ١ متر ، وكذلك عدايات كابلات الكهرباء ومواسير المياه لمشروعات الاستصلاح الزراعى مستقبلا وذلك لتجنب عمل قطع فى طبقة الأسفلت لتنفيذ مثل هذه الأعمال حفاظا على المال العام وجودة وسلامة الطريق.