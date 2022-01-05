«علاج الإدمان»: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال خلال الدراسة، لافتا أن نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية انخفضت لـ1.1 % بعدما كانت 12% عام 2015.

وأكد عثمان، أن هذه الحملات تستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة.

وعن الحملات، أوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم تكثيف الحملات على سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، بالإضافة إلى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، لاسيما المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

وأكد أنه سيتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬‪ ‬

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن 16023 “الخط الساخن الخاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان” يتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلبة والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، لافتا أنه يتم نزول حملات مفاجئة للكشف على سائقي هذه الحافلات، موضحا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات الفصل ضده من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، تقريرا حول نتائج الكشف على سائقي الحافلات خلال 2021.