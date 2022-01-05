اختتام أعمال ملتقى طلاب كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا

الملتقى هو الأول من نوعه واستعرض وناقش أكثر من 70 فكرة

يأتي تطبيقا لأهداف الدولة بامتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة

مصر تتقدم للموقع 23 في الأمن السيبراني

5.4 مليار دولار صادراتها الرقمية

اختتم الملتقى الأول لطلاب كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أعماله، والذي تم إطلاقه تطبيقا لأهداف الدولة في امتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وتم خلال المؤتمر استعراض ومناقشة أكثر من 70 فكرة لمشروعات مبتكرة للطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة والتي تقع تحت مظلة الطريق الرقمي للمؤسسات في ظل رؤية مصر 2030، بإشراف الدكاترة علي تقي الدين والسيد القناوي ومروه عيد الذين قاموا تحت إشراف ومتابعة الدكتور هشام عرفات عميد الكلية بتوجيه الطلاب للمشاركة في المسابقات المحلية والاقليمية وإعداد قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

الملتقى السيبراني

من جانبه؛ أكد الدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا أن على رأس أولويات العمل بالجامعة دعم وتبنى وتأهيل طالب قادر على التعلم القائم على الإبداع والابتكار والبحث، وليس على التلقين النمطي مع الاهتمام ببناء القدرات وتعزيز المهارات وأن يكون خريجى الجامعة متميزين تلبية بمهارات واحتياجات سوق العمل.

وقال إن الملتقى يأتي تطبيقا عمليا لأهداف الدولة في امتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

في السياق؛ قال الدكتور سعيد حلمي، إن مصر تشغل المركز ٢٣ عالميًا في مؤشر "الأمن السيبراني GCI" الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات "ITU" خلال العام الماضى من بين 182 دولة بـ95.45 درجة، مشيرا إلى أن العالم يشهد اهتماماً بارزاً بأمن المعلومات نظراً لتصاعد حدة الاختراقات الأمنية للبنى التحتية والشبكات والمعلومات.

الملتقى السيبراني

وقالت الدكتورة غادة عامر: «إننا نعيش الآن عصر الثورة الرابعة والتي تستند إلى الثورة الرقمية وتمثل اتجاهاً جديداً تصبح فيه التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من المجتمعات وحتى جسم الإنسان، كما تتميز الثورة الصناعية الرابعة بدمج التكنولوجيا الناشئة في شتى المجالات، بما في ذلك الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، البلوك تشين، والحوسبة الحكومية، وإنترنت الأشياء، لذا أصبح من الأولويات ترسيخ الاعتماد على حلول وأدوات الرقمنة الحديثة لحل المشكلات الحياتية».

الملتقى السيبراني

وقال الخبير المهندس أحمد خليفة، إن إحصائيات استثمارات الذكاء الاصطناعي في مصر كشفت ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية إلى 4.5 مليار دولار وكذلك استثمارات غير مسبوقة في قطاع الشركات الناشئة فى مصر لتتضاعف من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 465 مليون دولار فى 2021 بواقع 34 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي في مصر و2 تريليون إقليميا وتخطت 800 تريليون على مستوى العالم والذي ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي.