الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بعث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد.

ودعا وزير الزراعة المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على قداسته وجميع المصريين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه.

وكانت قد أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين، فقد تم اتخاذ القرارات التالية: إلزام الشركات بتوريد نسبة 55% من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التي تشرف عليها وزارة الزراعة، ورفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة (يوريا، نترات) إلى 4500 جنيه للطن، وتوفير حصة قدرها 10% للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لاحتياجاتها.

وزير الزراعة يهنئ قداسة البابا والأخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة

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وائل لطفي

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