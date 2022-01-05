الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

لقاء جانتس وملك الأردن
لقاء جانتس وملك الأردن اليوم

استقبل الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، اليوم الأربعاء، بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، في العاصمة «عمان».

وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على أهمية الحفاظ على الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين، من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق سلام عادل يقوم وفق مبدأ حل الدولتين، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

ويأتي اجتماع وزير الجيش الإسرائيلي وملك الأردن بعد ثمانية أيام من اللقاء الذي جمع جانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبومازن».

وكان جانتس استقبل عباس في منزله، واجتمعا لنحو ساعتين ونصف، ناقشا خلالها العديد من القضايا الأمنية والمدنية المشتركة بينهما.

وأعرب جانتس، لرئيس السلطة الفلسطينية عن أنه ينوي مواصلة بناء الثقة بين الجانبين، في ظل وجود اهتمامات مشتركة مثل التنسيق الأمني، ​​والحفاظ على الاستقرار ​​ومنع الإرهاب والعنف.

من جانبه، شكر جانتس، عاهل الأردن، على جهوده للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام والتطبيع.

وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "خلال الاجتماع ناقشنا القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأرحب بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع الأردن، وسأواصل العمل على تعزيز السلام بين الجانبين".

ملك ملك الاردن وزير الجيش وزير الجيش الإسرائيلي سلام عادل حل الدولتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على توصيات لجنة قانون «تنظيم بناء وترميم الكنائس»

اشتعال النيران في 5 سيارات على طريق الأوتوستراد (فيديو)

«القضاء الإداري» تؤيد شطب عمرو واكد وخالد أبو النجا من «المهن التمثيلية»

تفاصيل مصرع وإصابة 4 في تصادم 11 سيارة بـ «نفق الأوتوستراد»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

خطوات التسجيل في لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود

إسرائيل تُخصص فحوص «كورونا» للفئات الأكثر عرضة للخطر