ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

استقبل الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، اليوم الأربعاء، بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، في العاصمة «عمان».

وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء، على أهمية الحفاظ على الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين، من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق سلام عادل يقوم وفق مبدأ حل الدولتين، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

ويأتي اجتماع وزير الجيش الإسرائيلي وملك الأردن بعد ثمانية أيام من اللقاء الذي جمع جانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبومازن».

وكان جانتس استقبل عباس في منزله، واجتمعا لنحو ساعتين ونصف، ناقشا خلالها العديد من القضايا الأمنية والمدنية المشتركة بينهما.

وأعرب جانتس، لرئيس السلطة الفلسطينية عن أنه ينوي مواصلة بناء الثقة بين الجانبين، في ظل وجود اهتمامات مشتركة مثل التنسيق الأمني، ​​والحفاظ على الاستقرار ​​ومنع الإرهاب والعنف.

من جانبه، شكر جانتس، عاهل الأردن، على جهوده للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام والتطبيع.

وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "خلال الاجتماع ناقشنا القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأرحب بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع الأردن، وسأواصل العمل على تعزيز السلام بين الجانبين".