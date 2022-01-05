بنك المعرفة يتيح شرح أهمية غاز الأكسجين لطلاب السادس الابتدائي

بث بنك المعرفة المصري، لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي، فيديو على منصة إدارة التعلم المصري، عن أهمية غاز الأكسجين.

وقال بنك المعرفة المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي، اعرف أكثر عن أهمية غاز الأكسجين من York Press على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري:

https://lms.ekb.eg/repository/publishers/801afe42-b14f-497f-9e5f-775e1b021093/resource/b6cb2541-3f26-40e9-8b87-d2960adc1289/ar?fields=resources&query=أهمية%20غاز%20الأكسجين&sort=recommended

جدير بالذكر أن غاز الأكسجين واستخداماته، أحد دروس مادة العلوم بالفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي.