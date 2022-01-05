حسام موافي عن «سكن ومودة»: تعالج مشكلات الأسرة وتعزز استقرارها

أكد الدكتورحسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن الزواج آية من آيات الله -عزوجل- ، مستشهدا بقوله تعالى: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”.

وأضاف أن النبي “صلى الله عليه وسلم” أوصى أصحابه بالزواج ، ولكن لمن امتلك الاستطاعة المالية والبدنية، "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" .

وتابع :"فاشترط (صلى الله عليه وسلم) البـاءة التي تشمل القدرة على الإنفاق كشرط للزواج، ومـن بـاب أولى فهي شرط للإنجاب، فما بالكم بالإنجاب المتعدد؟ وقد حذر النبي (صلى الله عليه وسلم) من أن يضيع الإنسان من يعول، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): “كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقوت”، وفي رواية: "كَفى بِالمرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ".



وحذر وزير الأوقاف من الاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي ، فهي تعمل على تفكيك الأسرة ، ومن خلال دراسات ميدانية مؤكدة أثبتت مؤخرًا أن نسبة عالية من حالات الطلاق تحدث بسبب الاستخدام السيئ وغير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي ، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إطلاق مبادرة "سكن ومودة" ، وعلى إقامة مثل هذه الدورات التي تعزز من زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة ، ومعالجة مشكلاتها ، وتعزيز تماسكها واستقرارها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وتثقيف الأئمة والواعظات في كافة فروع المعرفة، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بدورها الديني والمجتمعي ، وإسهامًا منها في زيادة الوعي الأسري والمجتمعي بقضايا الأسرة ، ومعالجة مشكلاتها ، وتعزيز تماسكها واستقرارها ، والحد من مخاطر التسرع في الطلاق ، وظاهرة الزواج المبكر ، وتحقيق تكاتف مجتمعي يهدف إلى استقرار المجتمع وتحقيق أمنه وأمانه.

وفي إطار التعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الصحة والسكان ولليوم الثالث على التوالي من فعاليات الدورة الأولى المتخصصة في "الأحوال الشخصية" ضمن مبادرة "سكن ومودة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف.