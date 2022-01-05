الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير المالية الألماني: الحكومة تتجنب فرض إغلاق آخر مع زيادة الإصابات

كريستيان ليندنر
كريستيان ليندنر

أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، بأن الحكومة الألمانية لا تريد فرض إغلاق آخر بالبلاد وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" مجددا مع ظهور سلالة أوميكرون.


وقال ليندنر لصحيفة شتوتجارتر ناتريختن اليومية، اليوم الأربعاء: " نريد تجنب الإغلاق الشامل والمنطقة بأكملها في المستقبل، ويبقى هدفنا الحفاظ على الحياة الاجتماعية قدر الإمكان وتجنب الضرر الاجتماعي".


وأعرب ليندنر، عن أمله في أن تصبح ألمانيا في وضع يمكنها من تطعيم جميع السكان في غضون شهر في حالة الموجات المستقبلية للوباء.


وكان معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية،أبلغ عن تسجيل 58 ألفا و912 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بزيادة قدرها 47٪ مقارنة بالأسبوع الماضي، كما سجلت البلاد 346 حالة وفاة أخرى، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 112 ألفا و925 حالة.

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