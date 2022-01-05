رئيس الوزراء الباكستاني: السلام الدائم في جنوب آسيا مرهون بالحل السلمي لنزاع جامو وكشمير

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن السلام الدائم في جنوب آسيا مرهون بالحل السلمي لنزاع جامو وكشمير وفقا للشرعية الدولية، مذكرا المجتمع الدولي بأنه لا يمكنه التخلي عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الكشميريين.

وقال رئيس الوزراء في رسالته بمناسبة يوم الحق في تقرير المصير الذي يوافق الخامس من يناير - التي نقلتها صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم الأربعاء- : "لقد تم الاعتراف بأهمية الحق - الذي لا يجوز التصرف فيه - في تقرير المصير بجميع مواثيق حقوق الإنسان المهمة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأضاف "أثناء الاحتفال بيوم 5 يناير باعتباره يوم حق تقرير المصير الكشميريين، نكرر التزامنا بدعم حقوق الإنسان الأساسية لشعب جامو وكشمير ونحيي نضال الكشميريين العادل الذي امتد لأكثر من سبعة عقود " .

وقال "نحتفل بهذا اليوم لتذكير المجتمع الدولي بأنه لا يمكنه التخلي عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعب كشمير".

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على أن حق تقرير المصير الذي منحته الأمم المتحدة للكشميريين لا يمكن أن تنكره الهند من جانب واحد.