«أجل رحلتك».. نصائح مرورية لقائدي السيارات في الشبورة الضبابية ليلًا

وجهت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدة نصائح للمواطنين يجب اتباعها للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية على الطرق، وذلك عقب إعلان هيئة الأرصاد عن وجود شبورة ليلًا تصل للضباب.

أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين انتهائها ووضوح الرؤية.

اضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

استعمل مساحات المطر.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.

عدم التوقف في منطقة الشبورة.

في حالة عطل سيارتك بمنطقة وجود الشبورة أسرع بركنها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة

ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

عدم التخطى بسيارتك سيارة أخرى.

رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتي تصل إلى أسرتك سالمًا.

عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.