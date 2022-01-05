استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أستراليا، سجلت السلطات الصحية رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بالفيروس بلغ 64 ألفا و735 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 19 حالة وفاة، وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في أستراليا 612 ألفا و388 حالة، والوفيات 2290 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و196 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بارتفاع ما يقرب من 6 آلاف حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، فضلا عن 632 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل حتى الآن إلى 4162715 حالة، بينما تبلغ الوفيات 98 ألفا و666 حالة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 15184 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و130 حالة وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لإصابات كوفيد-19 في المكسيك إلى 4 ملايين و8 آلاف و648 حالة، وتبلغ الوفيات 299711 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و871 ألفا و745 حالة. وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة فيلبين ستار الفلبينية- بأنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 51 ألفا و 662 حالات.

وفي التشيك، سجلت وزارة الصحة رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 10169 حالة، إضافة إلى 24 حالة وفاة.

وقالت إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في التشيك وصل الآن إلى 2503374 حالة، وبلغت الوفيات 36 ألفا و 397 حالة.



وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 9242 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 631 ألفا و 554 حالة إصابة فيما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الوفيات 19 ألفا و810 حالات وفاة.



وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 6791 حالة إصابة جديدة، دون تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض. ووصلت أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في فنلندا إلى 289622 حالة، بينما بلغت الوفيات 1599 حالة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6252 حالة إصابة جديدة بكوفيد و157 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 753 ألفا و983 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و237 حالة حتى الآن.



وفي إسرائيل .. أعلنت وزارة الصحة تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة والتي بلغت 11 ألفا و978 إصابة جديدة -بحسب صحيفة جيروزاليم بوست- ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليون 411 ألفا و805 حالات في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 8247 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين مليون و355 ألفا و641 حالة.