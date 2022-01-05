الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا: أكثر من 64 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية لليوم الثالث على التوالي

كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا

سجلت أستراليا 64 ألفا و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 612 ألفا و388 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الأسترالية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت 2290 حالة وفاة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء، بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 291 ألفا و150 متعافيا.

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