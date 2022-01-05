الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تفتتح وقائع المؤتمر الدولي السابع لقسم الروماتيزم والتأهيل

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولى السابع لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة أسيوط، والذي ينظمه القسم بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية  لمناقشة الجديد فى تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية.


جاء ذلك بحضور الدكتور احمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبده رئيس القسم ورئيس المؤتمر، والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب الأطباء بأسيوط، ولفيف من أساتذة الروماتيزم والتأهيل من جامعات القاهرة، عين شمس ، أسوان ، الأزهر ، المنيا ، سوهاج ، قنا ، إلى جانب مشاركة متميزة من الدكتور دانيال فرست أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة كاليفورنيا.
 

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جانب من المؤتمر

وخلال كلمته فى مستهل أعمال المؤتمر فقد وجه الدكتور طارق الجمال تحية شكر وتقدير  لقسم الروماتيزم والتأهيل على ما يقدمه من عمل متميز وجهد دؤوب فى خدمة المرضى والذي أصبح له مكانة راسخة في العمل الطبي المقدم بالجامعة وعلى حرصه على مواكبة التطور العلمي والطبي من خلال عقد ذلك المؤتمر على هذا المظهر المشرف وذلك بصفة دورية، والذي يلقى الضوء على كل ما هو جديد فى الأمراض الروماتيزمية وتشخيصها وعلاجها ، كما دعا القسم وكوادره إلى التعاون مع كافة الأقسام الأخرى بما يسهم فى تعظيم النفع والارتقاء بالخدمة الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية والتى تخدم ما يقرب من 40 مليون مريض من محافظات صعيد مصر والوجه القبلي.

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جانب من المؤتمر


كما حرص رئيس الجامعة خلال كلمته على التأكيد على ما تضمه الكلية من قامات علمية مرموقة تحرص على مواصلة تقديم العلم واستمرار البحث على كل ما هو جديد ومتطور فى مناحي الطب الواسعة والمتعددة سواء على صعيد الخدمة التشخيصية أو العلاجية أو الجراحية ، وهو ما يمثل خير داعم لمنظومة العمل الهائلة والفخمة المقدمة فى صروح المدينة الطبية بالجامعة تلك المدينة التى أصبحت درة القطاع الطبى فى صعيد مصر والتى تستقبل أكثر من 2 مليون سنوياً من المترددين على شتى التخصصات بمستشفيات أسيوط الجامعية.

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جانب من المؤتمر


وحول دور القسم فى مجال النشر الدولى، فقد ثمن الدكتور أحمد المنشاوى على تميز كواد ورواد وأبناء قسم الروماتيزم والتأهيل فى تطوير ودعم منظومة البحث العلمى بما تشمله من نشر دولى متميز وفائق للأبحاث العلمية فى كبرى الدوريات العلمية الدولية، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه الإسهام فى الارتقاء بتصنيف الجامعة فى هذا المجال ، كما أوضح ان القسم قد شهد طفرة كبرى فيما يتعلق بالخدمات الطبية التى تقدمها وحداته المتعددة وكذلك بما يضمه من كوادر علمية أسهمت فى إثراء الجانب الطبى والعلاجى والبحثى بالقسم.


أما الدكتور علاء عطية فقد أشار إلى أن اللقاءات والمؤتمرات العلمية تعد فرصة متميزة  لتبادل الخبرات والمعارف بين رواد القطاع الطبى بما يسهم في صالح الارتقاء بالخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بكافة عياداتها، مشيدا فى ذلك بنشاط وحدات قسم طب الروماتيزم والتأهيل ودورها فى تقديم خدمة علاجية لكافة المرضى المترددين لتلقى العلاج بها.

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جانب من المؤتمر


وحول تفاصيل المؤتمر فقد كشف الدكتور عصام عبده ان النسخة السابعة للمؤتمر تشهد مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والمستحدثة فيما يتعلق بالأمراض الروماتيزمية وتشخيصها وعلاجها وذلك من خلال عدد من الجلسات العلمية التى تتناول تسليط الضوء على بعض الأمراض الروماتيزمية المناعية ، هذا فضلاً عن ورش العمل والتى تضمنت ورشة عمل سونار الجهاز الحركى لمفاصل الكتف والركبة والرسغ واليد للدكتورة نوران أباظة بقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة عين شمس ، وكذلك ورشة حول نصائح وحلول وآليات للتعامل مع التشنج وللدكتورة نهال فتحى الأستاذ بقسم الروماتيزم بجامعة أسيوط.

اسيوط مستشفيات رئيس مجلس إدارة عين شمس مجلس ادارة نقيب الأطباء رئيس جامعة المستشفى المستشفيات الدكتور طارق الجمال البحث العلمي المستشفيات الجامعية الدراسات رئيس جامعة أسيوط

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وائل لطفي

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