محافظ الفيوم: تنفيذ 41 مشروعا لرصف الطرق بـ235 مليون جنيه خلال 2021

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً لرصف الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2021 بقيمة 164 مليون و825 ألف جنيه، فيما يجري استكمال تنفيذ 4 مشروعات أخرى بتكلفة إجمالية 70 مليون و747 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بشبكة الطرق وتيسير حركة السير للمشاة والسيارات توفيراً للوقت والجهد، فضلاً عن الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأضاف "الأنصاري"، أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دوراً مهماً في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشدداً على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظاً على المال العام.

فيما أوضحت المهندسة إيمان صدقي، مدير عام الطرق، أن مشروعات الرصف التي تم الانتهاء منها تشمل شارع كفر عمر بمركز أبشواي، وشارع سعد زغلول من مسجد عاشور حتى كوبري كفر عمر، ورصف طريق أبو شنب/ الخالدية، وطريق الرواشدية/ كحك بحري، وطريق مدخل أبشواي حسن كاسح، وطريق السحارة/ الريان، وطريق الفيوم سنرو من الأسفلت الجديد حتى مدخل الجلابة "مزدوج"، وطريق عمر بن الخطاب بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، ومن ميدان السبيل حتى مفارق الكنيسة، وشارع المشير، ورصف شارع المصرف بأبو جنشو.

كما تم الانتهاء من رصف شارع المدابغ بدءاً من ميدان السلخانة حتى شارع الملك الصالح، وشارع الإدارة التعليمية بالجون، وشارع يوسف وهبي أمام حي غرب حتى عزبة فرحات، والشارع المتفرع من المنطقة الأزهرية حتى شارع جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم، وشارع مستشفى الزهراء/ كوبري باغوص، وشارع السوق القديم من المحكمة حتى شارع مسجد عزام، وشارع الكنيسة من ميدان الساعة حتى مدخل العمدة، والطريق المؤدي إلى الحملة الميكانيكية بداية شارع المرادني، وشارعي على الصاوي، والدكتور لطفي العيسوي بالمسلة، وطريق على فراج من أول الكوبري حتى مجمع المدارس.

كما تشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها رصف طريق الفيوم/ بيهمو "مزدوج" حتى عزبة الدوار، والفيوم/ تلات/ سيد بيه، وطريق دمشقين أول الكوبري حتى المساكن، وطريق تلات/ منشاة سكران، وطريق دمو، واستكمال طريق دار السلام/ فرقص، وطريق معصرة صاوي/ كفر محفوظ، وطريق الإنجليز، وطريق العدوة/ أبوكليب، وطريق مفارق أبو كليب/ سرسنا، وطريق مفارق الروضة تجاه منشاة الجمال ومن عزبة سليم حتى قسم شرطة الروضة، وطريق سنورس بيهمو "مزدوج"، كما تشمل المشروعات رصف طريق العسال/ الروبيات/ العزيزية بعد الكتلة السكنية بالروبيات حتى مدخل البراني، وطريق العسال/ الروبيات بعد الكتلة السكنية بالروبيات حتى بداية المصرف واستكمال خليفة يونس حتى مفارق العسال خارج الكتلة السكنية، وطريق جرفس/ منشاة عطيف/ مطرطارس.

وأضافت مدير عام الطرق، أنه يجري حالياً استكمال الطريق الربع دائري للقطاع الأول والثاني بطول 3 كم، والقطاع الثالث بالطريق الربع دائري بطول 700 متر، وطرق أبشواي/ جبر السياحي حتى الكنيسة بطول 1,1كم، ومحور دار الرماد بطول 1 كم.