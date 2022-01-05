الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم: تنفيذ 41 مشروعا لرصف الطرق بـ235 مليون جنيه خلال 2021

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً لرصف الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2021 بقيمة 164 مليون و825 ألف جنيه، فيما يجري استكمال تنفيذ 4 مشروعات أخرى بتكلفة إجمالية 70 مليون و747 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بشبكة الطرق وتيسير حركة السير للمشاة والسيارات توفيراً للوقت والجهد، فضلاً عن الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأضاف "الأنصاري"، أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دوراً مهماً في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشدداً على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظاً على المال العام.

فيما أوضحت المهندسة إيمان صدقي، مدير عام الطرق، أن مشروعات الرصف التي تم الانتهاء منها تشمل شارع كفر عمر بمركز أبشواي، وشارع سعد زغلول من مسجد عاشور حتى كوبري كفر عمر، ورصف طريق أبو شنب/ الخالدية، وطريق الرواشدية/ كحك بحري، وطريق مدخل أبشواي حسن كاسح، وطريق السحارة/ الريان، وطريق الفيوم سنرو من الأسفلت الجديد حتى مدخل الجلابة "مزدوج"، وطريق عمر بن الخطاب بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، ومن ميدان السبيل حتى مفارق الكنيسة، وشارع المشير، ورصف شارع المصرف بأبو جنشو.

كما تم الانتهاء من رصف شارع المدابغ بدءاً من ميدان السلخانة حتى شارع الملك الصالح، وشارع الإدارة التعليمية بالجون، وشارع يوسف وهبي أمام حي غرب حتى عزبة فرحات، والشارع المتفرع من المنطقة الأزهرية حتى شارع جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم، وشارع مستشفى الزهراء/ كوبري باغوص، وشارع السوق القديم من المحكمة حتى شارع مسجد عزام، وشارع الكنيسة من ميدان الساعة حتى مدخل العمدة، والطريق المؤدي إلى الحملة الميكانيكية بداية شارع المرادني، وشارعي على الصاوي، والدكتور لطفي العيسوي بالمسلة، وطريق على فراج من أول الكوبري حتى مجمع المدارس.

كما تشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها رصف طريق الفيوم/ بيهمو "مزدوج" حتى عزبة الدوار، والفيوم/ تلات/ سيد بيه، وطريق دمشقين أول الكوبري حتى المساكن، وطريق تلات/ منشاة سكران، وطريق دمو، واستكمال طريق دار السلام/ فرقص، وطريق معصرة صاوي/ كفر محفوظ، وطريق الإنجليز، وطريق العدوة/ أبوكليب، وطريق مفارق أبو كليب/ سرسنا، وطريق مفارق الروضة تجاه منشاة الجمال ومن عزبة سليم حتى قسم شرطة الروضة، وطريق سنورس بيهمو "مزدوج"، كما تشمل المشروعات رصف طريق العسال/ الروبيات/ العزيزية بعد الكتلة السكنية بالروبيات حتى مدخل البراني، وطريق العسال/ الروبيات بعد الكتلة السكنية بالروبيات حتى بداية المصرف واستكمال خليفة يونس حتى مفارق العسال خارج الكتلة السكنية، وطريق جرفس/ منشاة عطيف/ مطرطارس.

وأضافت مدير عام الطرق، أنه يجري حالياً استكمال الطريق الربع دائري للقطاع الأول والثاني بطول 3 كم، والقطاع الثالث بالطريق الربع دائري بطول 700 متر، وطرق أبشواي/ جبر السياحي حتى الكنيسة بطول 1,1كم، ومحور دار الرماد بطول 1 كم.

محافظ الفيوم تنفيذ 41 مشروعا لرصف الطرق عام 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

مواصلة عملية البحث عن غموض مقتل فتاة أجنبية بالشيخ زايد

المعمل الجنائى يعاين حريقًا شب داخل شقة سكنية فى المرج

النيابة تستمع لأقوال أقارب وأصدقاء ضحايا تسمم وجبة كشري بأكتوبر

إنجي المقدم: تجربتي مع انفصال والديّ أفادتني في «قواعد الطلاق الـ45» (حوار)

الشباب والرياضة توفر 30 ألف فرصة عمل من خلال مشروع دارجتك دخلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات الإسرائيلية

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا