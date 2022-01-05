الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صرف 5.8 مليون جنيه تعويضات لسكان الحى السادس بمدينة نصر

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة البدء في صرف تعويضات للسكان بمنطقة الحى السادس بمدينة نصر، لتعارض أحد العمارات السكنية مع محور مرورى، بإجمالى 5 مليون و840 ألف جنيه، لـ12 أسرة.

من جانبه أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن بعض التعويضات بلغ مليون ونصف تقريبا، مشيرا إلى أنه تم صرف التعويض حسب القيمة السعرية للمتر وفقا لما حدده المقيم العقارى.

وكان نائب محافظ القاهرة عقد لقاءً مجتمعيًا مع سكان مناطق الحى السادس والحى السابع غرب مدينة نصر، لدراسة مقترحاتهم وشرح خطة تطوير المنطقة واعادة تخطيطها مرة اخرى ضمن خطط تطوير المناطق الغير مخططة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، خلال الاجتماع أنه سيتم حصر المنطقة بالكامل مع حصر رغبات سكان المنطقة بالكامل، لتعويضهم بناء على رغباتهم أما ماليا أو بوحدة بديلة بنفس المنطقة.

وأوضح نائب المحافظ للسكان أنه سيتم لقائهم بشكل مستمر لمتابعة رغباتهم، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو إعادة تخطيط المنطقة مع توفير البديل المناسب بنفس المكان للسكان، أو تعويضهم ماليا حسب سعر المنطقة.

محافظ القاهرة محافظة القاهرة إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر تعويضات اهالي الحي السادس أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

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