الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من مركز شباب الحلواصي ثامن إنجازات «حياة كريمة» بالمنوفية

مركز شباب الحلواصي
مركز شباب الحلواصي

أكد  سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون علي الإنتهاء من مشروع جديد بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الحلواصي التابع للوحدة المحلية بشطانوف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أشمون، مؤكداً أنه تم الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له.

وأوضح سرور إلي أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالي القرى لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية.

وأشار سرور إلى أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز الثامن لحياة كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون.

وأوضح أنه جارِ الإنتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً على المتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

ويتم ذاك ضمن و تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون. 

الدوري قدم المنوفية الثقافية مشروع ممارسة مشروعات تطوير الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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