أحمد فهمي يكشف مفاجأة حول تمثاله في متحف «مدام توسو» بدبي

كشف الفنان أحمد فهمي، لأول مرة كواليس تواجد تمثال له في متحف “مدام توسو” بدبي ويعتبر الفنان المصري الوحيد المتواجد في متحف توسو دبي.



وأكد أحمد فهمي، في بيان صحفي أن متحف “مدام توسو” في لندن تواصلوا معه منذ 3 سنوات وأخبروه أنه سيتم افتتاح متحف “مدام توسو” في دبي ويريدون أخذ مقاساته لعمل تمثال له في المتحف.



وأضاف فهمي، أنهم وصلوا مصر بالفعل وقاموا بعمل جلسة تصويرية وقاموا بأخذ المقاسات في 7 ساعات وكان بينهم تعاقد أنه لا يتحدث في هذا الأمر إلا بعد افتتاح المتحف.



وتابع فهمي، أنه سعيد بهذا الأمر وأنه سعيد بردود أفعال الجمهور عندما زار المتحف وقاموا بالتصوير معه والتصوير مع التمثال وأنه يتمنى دائمًا تقديم الجديد وتقديم أعمال يتشرف بها.

وكان الفنان أحمد فهمي، قد تواجد فى دبى الأيام الماضية كي يزور متحف “مدام توسو” الذي يتواجد بداخله تمثاله، وهو المصرى الوحيد الذي تم تصميم تمثال له داخل المتحف بدبي في حين أن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح لديه تمثال في متحف “مدام توسو” في لندن.