إيداع طفل قتل طالب جامعي في دار رعاية الأحداث

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إيداع طالب بالمرحلة الإعدادية إحدى دور رعاية الأحداث، مع استمرار التحقيقات في اتهامه بقتل شاب- طالب جامعي- بسبب نشوب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة في مدينة فاقوس، صدر قرار النيابة لكون المتهم حدث لم يبلغ عامه الثمانية عشر.

البداية كانت بوصول "محمد. أ. ح" 19 عامًا، طالب بالمرحلة الجامعية،إلى المستشفى مصابًا بجرح نافذ بالبطن، وتوفي متأثرًا بإصابته فور وصوله المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية، نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهم "أحمد. م. ع" 14 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي، وتطورت إلى مشاجرة انتهت بقيام الأخير بطعن الأول بسلاح أبيض عبارة عن سكين ما أدى إلى وفاته.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 102 إداري قسم شرطة فاقوس لسنة 2021.