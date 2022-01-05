18 مليون جنيه.. سقوط هارب من غرامات مالية في حدائق القبة

ألقى ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام بإجمالى غرامات بلغت 18 مليون جنيه بحدائق القبة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل، مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 حكم غرامات فى قضايا "مبانى" والمقضي فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت 18 مليون جنيه، وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.