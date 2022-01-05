الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الصحة»

جريدة الدستور

حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 23 يناير الجاري لبدء محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة" أمام محكمة جنايات القاهرة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد سبق وأحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

محكمة جنايات القاهرة محكمة استئناف القاهرة رئيس محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات رشوة وزارة الصحة محاكمة 4 متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

مهندس يتقدم بدعوى إسقاط نسب: «على علاقة بأحد الأشخاص وأعطته المصوغات الذهبية»

وزيرة الصناعة تُصدر قرارًا بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة

«امتحانات منتصف العام للأول والثاني الثانوي اختيار من متعدد».. الحكومة ترد

قائدها دخل في غيبوبة.. تحقيقات موسعة في اصطدام سيارة بطفل في أكتوبر

تطعيم 5.7 مليون طفل بشكل كامل ضد «كورونا» في الفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد