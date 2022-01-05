تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الصحة»

حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 23 يناير الجاري لبدء محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة" أمام محكمة جنايات القاهرة.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد سبق وأحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.