القبض على تشكيل عصابي يسرق مواقع تحت الإنشاء في التجمع

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من المواقع تحت الإنشاء تحت تهديد الأسلحة النارية بالتجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب مؤسسة مقاولات مسند لها أعمال إنشاءات بدائرة القسم، وخفير بذات الموقع بقيام مجموعة من الأشخاص بالاستيلاء على 700 لفة سلك كهربائى من داخل إحدى المستودعات داخل الموقع "محل حراسة الثاني" كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة نارية، وفروا هاربين مُستقلين سيارة "نقل".

وأسفرت جهود البحث أن مرتكبي الواقعة 10 أشخاص - لأحدهما معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وتم بإرشادهم ضبط 408 لفة سلك كهربائي، مبلغ مالي لدى عميلهم "سيئ النية" واعترافهم بارتكاب الواقعة ، وأضافوا بارتكابهم واقعة سرقة 89 لوح خشب من موقع آخر تحت الإنشاء.

وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات بيع باقي المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.