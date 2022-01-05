«الصحة العراقية» تحذر من خطورة الوضع الوبائي الحالي

حذرت وزارة الصحة العراقية من خطورة الوضع الوبائي الحالي المتمثل بزيادة نسب الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" في معظم الدول وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التصاعد المقلق للإصابات في دول الجوار خلال الأيام الأخيرة .

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن تقارير خبراء الاوبئة المختصين في وزارة الصحة رصدت ارتفاعا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية، خلال الأيام الأخيرة، وكذلك زيادة في حالات الرقود في المستشفيات، والذي يعزز القلق من احتمالية عودة ارتفاع الإصابات للمستويات التي حدثت العام الماضي .

وأضافت أن عودة ارتفاع الإصابات هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة، مشيرة إلى أنه قد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الإصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم هي بين فئات من غير الملقحين؛ لذا فقد أطلقت أغلب دول العالم على المتحور الجديد مصطلح "وباء غير الملقحين أو المطعمين " .

وأكدت وزارة الصحة فعالية ومأمونية اللقاحات التي تستخدم في العراق، منوهة بالحرص على اعتمادها من قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

أما في مساء أمس الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة في العراق، بتسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و182 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 318 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 94 ألفا و567 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 326 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و66 ألفا و49.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسعة آلاف و969 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 8 ملايين و576 ألفا و853 شخصا.