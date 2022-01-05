موعد إجازة نصف السنة 2022.. وحقيقة إلغاءها

موعد اجازة نصف السنة 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر القائمة الرئيسة لمحرك البحث العالمي جوجل يوميا تزامنا مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إجراء امتحانات الترم الأول وحقيقة إلغاء إجازة نصف العام الدراسي الحالي (2021-2022).

موعد اجازة نصف السنة 2022

ينتظر مئات الآلاف من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية سواء الجامعي أو قبل الجامعي إجازة منتصف العام للممارسة الأنشطة التي تعيد طاقتهم والتي ستكون خلال الفترة من 5 – 17 فبراير المقبل وذلك وفقا للمخطط الزمني الذي أعلن عنه كلا من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي قبل انطلاق العام في 9 أكتوبر الماضي.

وكان قد انتظم سير العام الدراسي بجميع مدارس الجمهورية وتلقي الطلاب مناهجهم الدراسية في كافة المواد من خلال المدرسين والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لشرح كافة المعلومات الواردة في المناهج الدراسية شرحا دقيقا واستيعابها جيدا ليتمكنوا من الإجابة على أسئلة الامتحانات التي تعتمد على فهم الطالب.

موعد إجراء امتحانات الترم الأول 2022

تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية من صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية داخل لجان مدرسية خلال الفترة من 15 يناير وحتى 2 فبراير حيث يراعى كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي عدوى فيروس كورونا بين الطلاب خاصة عقب فهم المواطنين الفرق بين أعراض كورونا نزلات البرد العادية.

وخصصت كافة المدارس التي سيعقد بها لجان امتحانية غرفة لعزل الطلاب المشتبه إصابتهم أثناء سير الامتحان لحين حضور الفرق الطبي والتعامل مع الحالة وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء الامتحانات.

وألزمت الخطة الوقائية كافة المتواجدين في اللجان الامتحانية من طلاب ومراقبين ومشرفين على سير الامتحانات بارتداء الكمامات الواقية.

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حقيقة إلغاء إجازة نصف العام 2021-2022

كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء عن عدم صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الغاء موعد اجازة نصف السنة 2022 وأكد في بيان له أن الإجازة في موعدها المحدد لها مسبقا وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلنة قبل بدء الدراسة.

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