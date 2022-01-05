الهند تُسجل أول وفاة بـ«أوميكرون»

قال مسئول بوزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بمتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا في ولاية راجستان الغربية.

وأشار المسئول لمجموعة صغيرة من الصحفيين في نيودلهي، إلى أن عدد حالات الإصابة بالمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 2135 حتى الآن.

وفي أمس يوم الثلاثاء، قالت وزارة الصحة الهندية إن عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 1892 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة- وفقًا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية- أن 23 من ولايات البلاد سجلت إصابات بالمتحور الجديد، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في ولاية "ماهارشترا" بواقع 568 إصابة تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 382 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 58097 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو ما يمثل ضعفي الرقم المسجل قبل أربعة أيام فقط، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 35 مليون حالة.

وزاد عدد الوفيات 534 ليرتفع الإجمالي إلى 482551.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.