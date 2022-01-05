حالة من التوتر فى أستراليا بسبب زيادة الإصابات بكورونا

سجلت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في أستراليا، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أشعل غضب الرأي العام من أسلوب تعامل السلطات مع متحور أوميكرون شديد العدوى.



ويشعر العديد من الأستراليين بالفعل بعدم الرضا بسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام مراكز الفحص ونقص الاختبارات المنزلية، وازداد غضبهم عندما انتشرت أخبار عن منح لاعب التنس العالمي نوفاك دوكوفيتش استثناء طبيا لدخول البلاد.



وسعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي يواجه ضغوطا في بداية سنة الانتخابات، إلى طمأنة الناخبين.



وقال موريسون للصحفيين قبل اجتماع الحكومة "ليس هناك حل سحري... يجب عليكم العمل لحل هذه المشكلة".



وسجل المسئولون 64774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكثر ولايات أستراليا اكتظاظا بالسكان.



وارتفع إجمالي الإصابات بأكثر من 50 مرة من حوالي 1200 منذ أواخر نوفمبر، عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.