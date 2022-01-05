الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حالة من التوتر فى أستراليا بسبب زيادة الإصابات بكورونا

كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا

سجلت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في أستراليا، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أشعل غضب الرأي العام من أسلوب تعامل السلطات مع متحور أوميكرون شديد العدوى.
 

ويشعر العديد من الأستراليين بالفعل بعدم الرضا بسبب طوابير الانتظار الطويلة أمام مراكز الفحص ونقص الاختبارات المنزلية، وازداد غضبهم عندما انتشرت أخبار عن منح لاعب التنس العالمي نوفاك دوكوفيتش استثناء طبيا لدخول البلاد.
 

وسعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي يواجه ضغوطا في بداية سنة الانتخابات، إلى طمأنة الناخبين.
 

وقال موريسون للصحفيين قبل اجتماع الحكومة "ليس هناك حل سحري... يجب عليكم العمل لحل هذه المشكلة".
 

وسجل المسئولون 64774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكثر ولايات أستراليا اكتظاظا بالسكان.
 

وارتفع إجمالي الإصابات بأكثر من 50 مرة من حوالي 1200 منذ أواخر نوفمبر، عندما تم اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

أوميكرون رئيس الوزراء الاسترالي الانتخابات حالات الإصابة اليومية أستراليا متحور أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

نهاية دبور.. القصة الكاملة لـ جريمة سفاح الإسماعيلية من البداية حتى الحكم عليه

بعد تفريغ الكاميرات.. فحص عدد من المشتبهين في واقعة «فتاة الشيخ زايد»

«بلتون» توقع اتفاقًا مع «الجونة» و«مكادي هايتس» لتقديم حلول تمويلية للمصروفات الدراسية

تأهيل مليون عامل مصري بشكل مبدئي لإعادة إعمار ليبيا

3 أفلام جديدة فى السينمات اليوم.. منافسة بين عز وكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل