الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، والجهاز المركزى للتعمير.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، في بيان لمكتبه الاعلامي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، والإسراع بمعدلات التنفيذ، مع تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

واستمع الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الاجتماع، إلى شرح وافٍ عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى المراكز التى تتولى وزارة الإسكان تطويرها بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ مشروعات المياه والصرف، بينما يتولى الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات الخدمية، ومشروع "سكن كريم".

ووجه الدكتور عاصم وزير الإسكان، مسئولى الجهاز المركزى للتعمير، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتحديد المشروعات الخدمية المطلوب تنفيذها بقريتى (غرب سهيل – غرب أسوان)، واللتين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضمهما للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تقوم الهيئة القومية حالياً بتنفيذ أعمال المياه والصرف بهما.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا للجنة الوزارية متابعة تنفيذ حياة كريمه

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وائل لطفي

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