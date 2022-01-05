أمريكا والسودان يبحثان استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي

بحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فيي، ضرورة استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطي في السودان وصولاً إلى انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

واستعرض دقلو خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، الأوضاع السياسية في السودان، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الأمريكية تجاه السودان، معربًا عن أمله في مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التي تضطلع بها في مساعدة السودان للمضي قدما في عملية الانتقال الديمقراطي.

وأوضح أن المخرج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يكمن في إطلاق حوار شامل يفضي إلى توافق وطني يشمل جميع السودانيين.

من جانبها، قال مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، إنه بلادها حريصة على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.



ولفتت إلى أنها تُدعم قيام حوار سوداني-سوداني لتجاوز الأزمة الراهنة، معلنًا استعداد بلادها والمجتمع الدولي كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي في بلادهم، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من بعثة اليونيتامس في لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

ويذكر أن، التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بمكتبه أمس الثلاثاء، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس.

وبحث الجانبان فى إطار التشاور المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في السودان، الوضع السياسي الراهن بالبلاد بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

واستمع رئيس البعثة الأممية خلال اللقاء إلى رؤية رئيس مجلس السيادة حول الأوضاع الراهنة في السودان، كما أطلعه البرهان على رؤية الأمم المتحدة للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.