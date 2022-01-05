الشبورة الكثيفة مستمرة.. «الأرصاد» توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طقس الـ72 ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 حتى يوم الجمعة 7 يناير 2022، أنه بدأ المرتفع الآزوري في الاتساع ليطرد بقايا الضغوط المنخفضة لآثار المنخفض الجوي العميق والذي حل زائرًا لأيام عديدة وصلت إلى 5 أيام.

ليحل اليوم الأربعاء طقس مستقر تمامًا على جميع الأنحاء ومعتدل في الرياح وكذلك في نشاطها، وتثبت درجات الحرارة على سواحل المتوسط في مستويات أقل من الـ 20 قليلًا.

أما عن محافظات القاهرة الكبرى وباقي المناطق الشمالية الداخلية فيكون الوضع متقاربا ومتشابها في حدود الـ20 درجة، بينما جنوب الصعيد تكون عند أوائل الـ20، أما أجواء الليل فتكون شديدة البرودة على كل أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه قد تتساقط أمطار خفيفة أو قطرات من المطر على أجزاء محدودة فقط من إجمالي ساحل الإسكندرية وساحل البحيرة وساحل كفر الشيخ الملاصق للبحيرة، لا يشعر بها الكثير وفي الأغلب قد لا يحدث أي هطول.

أما الشبورة فتتركز اليوم بكثافة، وقد تصل إلى ضبابية على غرب الجيزة عند مدينة 6 أكتوبر والطرق بداية من طريق الإسكندرية الصحراوي حتى وادي النطرون وبداية طريق الضبعة.

وشمال ووسط الصعيد مثال الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وحتى بعض مناطق سوهاج وكذلك بعض الطرق الرابطة بين شمال الصعيد والبحر الأحمر.

وأغلب مناطق الصحراء الغربية مثال شمال ووسط واحات الوادي الجديد وسيوة وبعض مناطق صحراء مطروح بشكل عام، والطرق الرابطة بين شمال ووسط وجنوب سيناء.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة:

الأربعاء 5 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 14.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 7 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.